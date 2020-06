Sagitario – Horóscopo del 29 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

No excuses los celos, si alguna de las personas de una relación ya no confía es mejor revaluar las cosas y si no hay solución es mejor cortar, las relaciones son para construir, disfrutar y apoyarse; con los celos y la desconfianza solo pasa lo contrario.

Dinero:

Todos reconocen lo bien que haces tu trabajo, incluso personas que están por fuera de tu círculo laboral y eso es maravilloso, sin embargo, algunas veces deja de parecer que estás orgulloso de lo que haces y pasa a sentirse como presumido.

Salud:

No dejes que tu ego gane, está bien que te sientas importante, pero por mantener esa sensación estás dejando de lado lo más importante: tu salud y bienestar. Si sigues evadiendo las acciones importantes que te llevarán a estar sano, después entenderás que ni todo el dinero del mundo compra salud.

Consejo:

Enfócate un poco más en revisar qué necesitan tus seres queridos, puede que no estén gritando a los cuatro vientos que necesitan tu ayuda, pero un saludo no te quita mucho y puede ser una gran alegría para alguien más.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Agua Yin, te encuentras con un Castigo que te hará comportarte de una forma maleducada, intenta buscar el balance interior.

Trabajo:

Evita las reuniones de trabajo o situaciones donde debes defender tu opinión, tu impulsividad al hablar podría hacerte una mala jugada. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Los ejercicios de autorreflexión son especialmente buenos el día de hoy para ti, ya que te dejaran ver qué actitudes son las que deberías mejorar para estar en paz. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No es un buen momento para estar acompañado de otras personas, tu nivel de tolerancia estará muy bajo y tu nivel emocional muy inestable, practica la humildad.

Dinero:

Los temas financieros no llamarán tu atención, principalmente enfócate en ti y en cómo mejorar a nivel espiritual y mental.

Consejo: “Todos estamos llenos de debilidades y errores; perdonémonos recíprocamente nuestras tonterías: es ésta la primera ley de la Naturaleza.” -Voltaire