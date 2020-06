Sagitario – Horóscopo del 28 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Eres muy amoroso con todas las personas, sin embargo, eso no es suficiente con tu pareja, porque a su vez eres controlador y eso solo alejará a la persona con quien quieras construir una relación. Nada es mejor que amar en libertad y con confianza mutua todo el tiempo.

Dinero:

Revisa bien cómo está conformado tu equipo de trabajo, con qué personas te cuesta más tener una buena relación y una vez lo detectes comienza a revisar qué puedes hacer para mejorarlo. No podemos cambiar con quién trabajamos, pero sí la forma en la que nos relacionamos.

Salud:

Necesitas dejarte llevar un poco más por tu corazón y no por tu razón, separar un tiempo para escuchar tus sentimientos, ideas y emociones. Debes atender lo que no te está brindando paz ni bienestar.

Consejo:

Abre bien los ojos y mira con amor el hoy, el presente, el instante que habitas en este momento, esto es lo único que tienes así que disfrútalo y honralo. Vive el hoy.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día del Tigre de Tierra Yang, te encuentras en un día Oficial Éxito, apropiado para hacer actividades importantes debido a que tiene un Chi multiplicador.

Trabajo:

Puedes aprovechar el domingo para renovar algún espacio en tu casa, reconstruir y darle vida nueva a tu hogar. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Trata de cuidar tu integridad física, no hagas esfuerzos innecesarios que te terminen lastimando. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Buen momento para reflexionar sobre ti mismo y modificar ciertas actitudes que no te dejan ser quien quieres ser. Todo se puede.

Dinero:

Dedícate a actividades que te despierten el conocimiento, puedes aprovechar este día con tan buena energía para crear nuevas ideas.

Consejo: “Tengo un día. Sí lo sé aprovechar, tengo un tesoro” -Gabriela Mistral