Sagitario – Horóscopo del 27 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

La Luna en Virgo te invita a la prudencia, a revisar la forma en la que expresas tus emociones y sentimientos a tu pareja, ¿porque cada conversación acaba en discusión? Cuando vas a expresar inconformismo debes asegurarte de usar las palabras correctas y que lo estés diciendo en un momento indicado. Hoy no te dejes llevar por el impulso.

Dinero:

Económicamente todo se encuentra fluyendo bien, sin embargo, es importante que no te dejes deslumbrar por las propuestas que puedan llegar, debes revisarlas muy bien antes de decidir en qué quieres invertir tu dinero.

Salud:

¿Estás cuidando el entorno que habitas? De nada sirve un cuerpo perfecto si vives en un planeta que tiene fecha de vencimiento, pon de tu parte porque sin duda tú mismo pagas las consecuencias si no cuidas de lo que te rodea.

Consejo:

Te hace falta el contacto social, pasar tiempo con tus amigos, así que por tu bienestar es muy importante que separes un espacio para compartir con esas personas que te ayudan a disfrutar la vida.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Metal Yin, te encuentras direccionando doblemente con Buey, los elementos Agua y Tierra son influyentes en tu día, incorpora las siguientes recomendaciones.

Trabajo:

Trata de hacer labores que active tu lado intelectual, se te hará fácil la compresión y el análisis de proyectos, es preferible no ejecutar nada por hoy. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Trabajar el interior es muy recomendable para hoy, intenta meditar y hacer auto reflexión de tus emociones. Podrás notar ciertas cosas para mejorar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Estarás en busca de estabilidad el día de hoy, no quieres ningún conflicto o situación incómoda que desbalance tus energías y las que te rodean. Trata de mantener eso.

Dinero:

Los temas financieros te resultará fácil de entender, intenta leer sobre temas y aceptar consejos de personas que ya hayan pasado por lo mismo. La experiencia lo es todo.

Consejo: “Medito, así que sé cómo encontrar un lugar tranquilo para estar en calma y en paz” -Roseanne Barr.