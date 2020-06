Sagitario – Horóscopo del 26 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Cuando tengas que decir algo es mejor que tengas mucho cuidado en cómo lo haces, no todas las personas reaccionan de la misma forma, así que procura no ofender, las palabras se pueden decir más amorosamente y seguro serán bien recibidas.

Dinero:

No todo puede girar alrededor del dinero, recuerda que es una energía y no es lo único que te da estabilidad, es una parte que da tranquilidad, pero la estabilidad la encuentras completa a diario en tu hacer.

Salud:

Con calma comienza a organizar tu entorno, tu cuarto es primordial para que renueves energías y te hagas un regalo de bienestar, sabes que es un espacio completamente para el descanso, así recobras energía para comenzar un nuevo día.

Consejo:

El amor se siente, se da y se recibe, permítete sentirlo desde tu corazón para ti, el amor que te das es el mismo que le das a los demás, así que puedes comenzar a priorizar tu amor propio.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Rata de Metal Yang, te encuentras triangulando con Dragón y Mono, y también direcciones. Perfecta combinación para tus energías.

Trabajo:

Si ocurre una eventualidad en tu área laboral sabrás adaptarte a ese cambio y sacarle provecho, tus capacidades analíticas están activadas. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

La meditación y la espiritualidad serán un gran motivador para poder disfrutar del día, practícalo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si quieres mejorar algo de tus relaciones es momento de enfocarte en hacerlo, puedes sincerarte contigo mismo o expresar algo en relación con una persona.

Dinero:

Tendrás tu meta fija en tu camino, sé perseverante y decidido en cuanto a las decisiones que tomarás.

Consejo: “No existe el mal tiempo, solo ropa inapropiada”. Proverbio alemán.