Sagitario – Horóscopo del 25 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Hazle saber a las personas que siempre han estado contigo lo importante que son para ti, agradece y bendice su presencia en tu vida, te acompañan de forma incondicional, apoyan, valoran y te aceptan tal cual eres. Ellos son maestros, espejos y guías.

Dinero:

Sé creativo y pon todos tus dones a tu disposición para que comiences a integrar la energía del merecimiento en tu día a día, sabes que tienes el potencial para hacerlo, tan solo toma consciencia de ello.

Salud:

Comienza a reconocer tu cuerpo como el hogar que habitas, agradece y bendice la función de cada uno de los órganos que lo conforman, se más consciente de la forma en que le hablas y lo cuidas.

Consejo:

Que el miedo no te ponga límites, sabes que cuando entras en esos diálogos mentales te olvidas de todo lo que has logrado, no extingas los pasos que has dado para volver atrás.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, te encuentras direccionando con el Cerdo, el elemento Agua es característico en tu jornada.

Trabajo:

Te sentirás con capacidades de comprender rápidamente asuntos laborales, la información es tu mejor aliada hoy. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Aprovecha las energías del día para meditar y sentir dentro de ti, equilibra tus emociones y pensamiento. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es posible que quieras más de tus relaciones, no te gustará conformarte y sacarás tu madurez a relucir pidiéndole a alguien especial que den el siguiente paso.

Dinero:

Tú principal motivador será la búsqueda de conocimiento, déjate deslumbrar por importantes aportes de personas que te tenderán una mano.

Consejo: El género masculino tiene grandes influencias en ti, pasa tiempo con ellos, escúchalos y aprende.