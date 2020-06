Sagitario – Horóscopo del 24 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Separa un tiempo para ti, para comprender lo que tu esencia te ha querido decir y que tú no has decidido escuchar. Deja de sacar excusas que te hacen continuar en relaciones que no te traen bienestar real, el amor no debe llevar esfuerzo, el amor se desarrolla con tranquilidad, fluye con facilidad, si no es así no es amor, es miedo, apego o cualquier otro tipo de sentimiento.

Dinero:

Necesitas los pies en la tierra, la razón activa y la mente atenta, no permitas que las emociones te controlen, que las suposiciones te lleven a tomar decisiones, debes revisar lo que dices y lo que haces para evitar malentendidos en tu trabajo o si deseas hacer inversiones.

Salud:

No permitas que otras personas te presionen tanto como para cambiar tu imagen, tu cuerpo debe ser un reflejo de tu esencia, de tu estado interno, si otros te piden que lo cambies, ¿estás siguiendo cuál esencia? La falta de coherencia y de autenticidad puede traer bastantes conflictos emocionales y físicos, así que piensa muy bien antes de decidir hacer un cambio en tu imagen.

Consejo:

Revisa los mensajes que quieres transmitir y lo que realmente sale de tu boca, ¿es el mismo mensaje? Recuerda que la intención, el tono y la forma en la que lo dices puede cambiar completamente lo que realmente quieres decir. Así que hoy a pensar bien antes de hablar, te evitarás discusiones.



RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, te encuentras en un día Oficial Balance, apropiado para planificar actividades a largo plazo o finalizar algo de forma definitiva.

Trabajo:

Excelente día para planificar y construir un plan sobre tus próximos movimientos, siempre es bueno tener una estructura para pisar por si algo sucede. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Puedes ponerle fin a un hábito que no te está beneficiando, solo tú sabes que es lo mejor para tu salud. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si llevas un tiempo pensando en algo importante es un buen momento para ejecutarlo, el día promueve resultados duraderos, aprovéchalo.

Dinero:

Es un día para pensar a largo plazo, establece un plan de ahorros, separa dinero y establece normas para optimizar tus finanzas.

Consejo: “Desarrolla el éxito desde los fracasos. El desánimo y los fracasos son dos piedras seguras en el camino hacia el éxito”. -Dale Carnegie.