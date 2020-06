Sagitario – Horóscopo del 23 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Sin duda Mercurio retrógrado está haciendo de las suyas contigo, debes aprovechar la energía a tu favor y no dejar que te controle la mente; presta atención a esos pensamientos recurrentes y revisa cuál es el mensaje que te quiere transmitir. Es momento de revisar, reevaluar y replantear lo que te incomoda.

Dinero:

Es momento de llevar las cosas a lo simple, a lo sencillo, con la entrada de Neptuno retrógrado debes entender que menos, es más. Que muchas veces te complicas mucho más de lo necesario para dar solución o para conseguir una meta, hoy evita esas situaciones que te sacan de tu centro.

Salud:

Las personas de las que decidimos rodearnos también pueden influir mucho en nuestro estado de salud mental y emocional, así que revisa bien qué entorno estás propiciando. Toda relación que no trae bienestar y alegría debe ser revisada, recuerda que donde está tu energía está tu poder y si tu atención está constantemente en relaciones de conflicto, quiere decir que estás entregando tu poder a terceros.

Consejo:

Es momento de estar en el presente, de habitar tu cuerpo y disfrutar el hoy, el instante. Vives tan enfocado en lo que quieres hacer o en lo que ya hiciste que se te olvida vivir, disfrutar la respiración y lo único que realmente tienes: el hoy.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, te encuentras en destrucción con el Gallo, aprender a controlar tus impulsos negativos te ahorrara varias situaciones incómodas.

Trabajo:

Pasa tu jornada laboral de forma normal y sin mucho estrés, mientras menos problemas tengas con alguien o algo, mejor te ira hoy. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Trata de alejarte de cualquier bebida alcohólica por hoy, no tendrán nada favorable para ofrecerte y podrías actuar de forma incorrecta. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Conserva la serenidad y tranquilidad en tu mente, evita cualquier tipo de conflicto ya que no estarás en condiciones de enfrentarlo.

Dinero:

Tú conducta no será la más formidable, la cual podría hacerte perder una valiosa oportunidad. Mantén en orden tus acciones y palabras.

Consejo: “Mantén la calma, sereno, siempre al mando de ti mismo. A continuación, descubre lo fácil que es llevarse bien” -Paramahansa Yogananda