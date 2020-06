Sagitario – Horóscopo del 21 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Muy sociable, mucha diversión, muchísimos amigos, ¿pero ¿qué tanto realmente merecen esas personas de ti? No todos pueden ser tus mejores amigos ni saberlo todo de ti, muchos se acercan por conveniencia, así que debes ser más cauteloso con tus vulnerabilidades y apertura.

Dinero:

Hoy es un día para que te desconectes del trabajo y de las miles de responsabilidades que tienes. Si no tienes espacios de dispersión llegarán momentos de bloqueos laborales, así que por donde lo mires es importante que pongas los límites adecuados.

Salud:

No le estás prestando atención suficiente a tu cuerpo, pero sí estás criticando constantemente la apariencia de los demás, ¿eso es coherencia? Solo tienes derecho de opinar y cuidar sobre el tuyo, y no te quieres hacer responsable así que si no tomas las riendas pronto podrás ver las consecuencias.

Consejo:

La falsedad muchas veces puede darse por querer mantenerte presente en todos los círculos sociales, no es necesario y la falta de coherencia sólo precipitará a tu vida situaciones complejas que puedes evitar si sigues tu pureza y tu autenticidad.



RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Madera Yin, te encuentras en daño con la Cabra, controla tus pensamientos y tus emociones, te ahorrarán mucho tiempo.

Trabajo:

Trata de confiar más en los demás, es contraproducente encerrarte en tu propio mundo y no conocer diferentes tipos de vista. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Realiza actividades que te concentren y hagan que tengas la mente ocupada, escribe algo o lee un libro interesante. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es momento que sinceres tus emociones y escojas a las personas que te apoyan y te valoran. Deja atrás a quienes no te aportan nada positivo.

Dinero:

Si te sientes agobiado o con alguna actitud negativa intenta alejarte de cualquier decisión que esté relacionada con tu dinero, no tomes una decisión extremista.

Consejo: “La mejor manera de saber si puedes confiar en alguien es confiando” -Ernest Hemingway.