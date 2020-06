Sagitario – Horóscopo del 20 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

No debes cargar con todo, hoy necesitas un abrazo y darte una recompensa por lo fuerte que has sido en los últimos días. Busca esas personas que sabes te brindan bienestar, amor y comprensión, pero ojo no necesitas pesar, necesitas apoyo.

Dinero:

En el terreno laboral debes priorizar tus tareas y responsabilidades, tus situaciones emocionales no contribuyen a tu concentración, así que ponte tiempos de entrega para cada tarea y luego haz un pequeño descanso para que no te satures. Así lograrás un equilibrio de bienestar, cumples con tus responsabilidades y no dejes que el estrés se apodere de ti.

Salud:

Requieres un espacio de bienestar para ti y por ti, necesitas volver al centro y revisar todo aquello que no te trae bienestar, dedícate tiempo de la forma que mejor creas, pero hazlo porque si lo aplazas permites que tu salud física cobre la factura.

Consejo:

Debes recordar que el amor se construye entre dos, hay procesos de aceptación, situaciones para mejorar y retos que solo juntos podrán llevar a feliz término, pero eso implica tomar acción sobre las decisiones propias.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Madera Yang, te encuentras en choque con el Caballo, muchos altibajos aparecerán en tu jornada.

Trabajo:

Trata de mantener tus labores individuales, si puedes darte un descanso sería ideal, tendrás el juicio un poco nublado y no podrás hacer aportes contundentes. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es un día para cuidar tu salud, intentar mantener una actitud positiva, hacer ejercicio y comer con más vegetales que te aporten vitaminas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Pueden aparecer varios conflictos que desestabilizan las energías en tu hogar, trata de no dejar que te consuma.

Dinero:

Trata de mantener una distancia con los asuntos financieros, el día está lleno de altibajos y varias decisiones pueden conllevar a fracasos.

Consejo: “Los conflictos existen siempre; no tratéis de evitarlos sino de entenderlos.” -Lin Yutang