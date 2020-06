Sagitario – Horóscopo del 19 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Cultiva lo positivo que ves en otros para integrarlo en ti, valorar la opinión que tienes de ti mismo desde el amor y la certeza que no hay nada que esconder ni nada que a otros moleste, transformaciones todas las que quieras si son tu decisión.

Dinero:

Te está llamando la atención todo lo que tenga que ver con las innovaciones en el campo de la tecnología, si deseas especializarte en ello hazlo sin preguntarle a nadie si debes o no hacerlo, es tu elección y tu decisión.

Salud:

Saber descansar es tan importante como saber alimentarse o ejercitarse, el descanso hace que todo tu cuerpo y mente se revitalizan para proseguir con el día a día, dale la importancia que se merece.

Consejo:

Te olvidas de lo más importante: de ti. No alabas tu presencia en esta vida ni lo harás en otra hasta que te reconcilies contigo mismo, es muy importante que te aceptes y reconcilies contigo mismo.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, te encuentras en un día Oficial Cerrado, que porta un Chi inmóvil y no promueve buenos resultados.

Trabajo:

Es un día donde se recomienda solamente hacer actividades rutinarias y que no requieran tanto riesgo e importancia. Intenta hacer tu jornada lo más normal posible. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Intenta hacer actividades que involucren tu ser interior, medita o reflexiona sobre ti y lo que quieres mejorar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es posible hablar con alguien que quieres que te escuche, si te sinceras y compartes tus sentimiento, cualquier obstáculo se irá de tu camino.

Dinero:

No es un día favorable para hacer movimientos financieros, trámites o acciones legales, espera a un día con una energía óptima.

Consejo: “Cuando lleguemos a ese río, ya hablaremos de ese puente” -Julia Navarro. Un paso a la vez.