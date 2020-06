Sagitario – Horóscopo del 2 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

La familia, la pareja, los amigos cercanos son todos ellos los que te hacen vibrar en la armonía del amor, siempre y cuando tú vibres en la armonía de tu amor propio. si algo sucede o falla con ellos, revisa primero que está sucediendo en ti.

Dinero:

Las posesiones solo son eso: lo que tienes materialmente ahora. No dicen absolutamente nada de ti, lo que realmente eres está en tu esencia, muy dentro de ti. En la medida que reconoces tu valor propio materializas en correspondencia.

Salud:

Sal para caminar y a disfrutar el día, si tienes mascota sal con ella y diviértete jugando. Vuelve a sonreír, no tengas miedo de sentirte pleno y agradecido.

Consejo:

Que la emoción no sea quien te dicte las decisiones que debes tomar, la impulsividad solo te llena de culpas y de si “hubiera esto, hubiera aquello”. El hubiera no existe y la culpa te estanca, coherencia y acción.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Rata de Fuego Yang, te encuentras triangulando con Mono y Dragón, y también estas direccionando, espera cosas muy maravillosas para ti hoy.

Trabajo:

Se te será muy agradable investigar y realizar tareas que sean especulativas, utiliza tu intelecto para darle solución a una duda. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Ser espiritual y muy abierto a las energías te dará mucha paz y estabilidad para que disfrutes del día. Intenta sesiones de meditación. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Todos los cambios que ocurrirán en tus relaciones son para tu bien, es excelente ya que tu habilidad para adaptarte es increíble y te hará desenvolverte muy bien.

Dinero:

Tu mente estará muy clara y tu objetivo muy cerca. Las energías están a tu favor, solo hace falta tu disposición.

Consejo: Hay cosas que pasan porque tienen que pasar… y hay otras que tú tienes que hacer que pasen.