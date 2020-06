Sagitario – Horóscopo del 1 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Se más empático con tu pareja o con ese familiar que aún te hace enojar, comprende que son personas autónomas. Sabes relacionarte muy bien, así que pon en práctica esa cualidad que te caracteriza y todo saldrá muy bien.

Dinero:

Sigue tu intuición, tu instinto, la conexión que tienes con la tierra y el cielo para sacar ese proyecto que te entusiasma adelante, no permitas que se quede guardado por temor al fracaso.

Salud:

En la noche procura relajarte escuchando música suave, habitar tu cuerpo y mente, buscar ese punto donde encuentras la calma y la paz que requieres para seguir adelante.

Consejo:

Las promesas incumplidas se convierten en cargas, aunque no las recuerdes están vibrando contigo, procura cortar esos vínculos del pasado que muchas veces te impiden salir adelante.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Madera Yin, te encuentras direccionando con Cerdo y Buey, ¡el elemento Agua está presente en tu jornada! Toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

Es un buen momento para centrarse en actividades netamente didácticas o investigativas. Tener conocimiento nuevo te ayudará a desenvolverte mejor. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Concéntrate en ti mismo y crea un camino hacia el entendimiento propio. Conocerte te dará muchas herramientas necesarias para tu desarrollo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás con muchas ganas de progresar y madurar en tus relaciones, no te conformaras con nada que no te haga sentir pleno.

Dinero:

Vas a sentirte muy productivo y el tiempo te podría rendir si priorizas las actividades más importantes. Organiza todas tus diligencias.

Consejo: Es un gran momento para que pases tiempo con el género masculino, te brindarán consejos e información increíble para tu crecimiento personal.