Sagitario – Horóscopo del 31 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 31 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Debes reconectar con tu esencia y con tu naturaleza, deja de aparentar o de relacionarte con personas que solo viven de apariencias. Nunca serán realmente honestas contigo y simplemente brindarán drama a tu vida, nunca serán de fiar. Revisa tu entorno y toma decisiones.

Dinero:

Hoy es posible que aprendas que todo tiene solución y que siempre tienes un resultado exitoso, por eso sabes dar saltos de fe. Tendrás conversaciones importantes de las que deben salir reflexiones para tomar las decisiones que sean para tu mayor bienestar y merecimiento.

Salud:

Aprende a descansar, te dedicas tanto al trabajo y ves tantos logros que se te olvida darle una pausa a tu cuerpo. La salud no solo depende del ejercicio y la alimentación, el descanso es igual de necesario.

Consejo:

Deja el orgullo a un lado, aprende a ver lo beneficioso que es aprender a pedir perdón y la satisfacción de ser bien recibido de vuelta. El perdón es una muestra de humildad de ambas partes, debes trabajar en ello.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Madera Yang, te encuentras en un día Oficial Inicio, apropiado para comienzos suaves y actividades paso a paso.

Trabajo:

Puedes aprovechar el día para iniciar una lectura que desde hace tiempo llevas posponiendo, será un gran ejercicio para tu mente. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es recomendable prestarle más atención a lo que concierte tú salud, comenzar una nueva dieta, que sea más balanceada, sería perfecto. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

La empatía será tu gran motivador, puedes comenzar a escuchar más a los demás y hacerlos sentir queridos.

Dinero:

Las energías no son tan influyentes en temas monetarios, enfoca tus energías en prepararte y descansar.

Consejo: “Tu podrás retrasarte, pero el tiempo no lo hará” -Benjamín Franklin.