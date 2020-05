Sagitario – Horóscopo del 30 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Buscas una pareja divertida, ingeniosa y que te de el espacio que requieres para realizarte en otras situaciones, verás que con la persona indicada esa chispa saltará a la vista de todos, los sentimientos serán difíciles de ocultar.

Dinero:

Eres en este momento muy prudente en cuestión de dinero, no pierdas el horizonte no se trata de acumular por temor a perderlo, se trata de recibirlo con gratitud y como la energía que es, por eso debe estar en movimiento.

Salud:

Las emociones están en alto y te pueden causar algún tipo de ansiedad, relaja tus músculos y recupera la calma, es oportuno que busques a un acupunturista o un bioenergético para que aprendas a comprender y manejar tus emociones.

Consejo:

No pierdas tu optimismo, alegría y confianza por dejarte afectar por el comportamiento y forma de pensar de otros, es tu esencia no tienes que demostrar nada a nadie debes ser fiel a ti mismo.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Agua Yin, te encuentras en destrucción con Mono, trata de llevar tu día con mucha serenidad y calma en tu jornada.

Trabajo:

Lleva tu día muy calmado, sin enfrentarte a situaciones alterantes o llenas de estrés. Será lo mejor para tus energías. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es vital que hoy te alejes de las bebidas alcohólicas, te nublarán el juicio y podrás comportarte de una forma inadecuada. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Evita los conflictos a toda costa, no tendrás la capacidad necesaria para enfrentar un problema. Te robará mucha energía.

Dinero:

No es un buen momento para que te involucres en una compra, una venta o cualquier movimiento económico. Tus condiciones no serán las óptimas.

Consejo: “Más importante que tener una mente positiva es tener una mente serena.” -Deepak Chopra.