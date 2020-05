Sagitario – Horóscopo del 29 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

En este época la familia es el apoyo y la tranquilidad, como lo es también la soledad y el espacio de cada uno, respetar esos momentos a tus seres queridos, les enseñara a respetar los tuyos.

Dinero:

En tu labor se presentan algunas dificultades por un malentendido, ten calma y explica muy bien lo sucedido, ten confianza en lo que sabes y tus palabras serán certeras.

Salud:

Que tus descansos sean conscientes, los cambios de rutina y la conexión con otras partes de tu esencia como la intuición te llevarán a sentirte cada vez mejor.

Consejo:

Si relajas tu mente y te permites ser feliz lo serás, no es necesario todo un tratado para lograrlo, con pequeños cambios día a día lo puedes lograr fácilmente.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Agua Yang, te encuentras triangulando con Mono y Dragón, espera cosas muy maravillosas para ti hoy.

Trabajo:

Tendrás una gran motivación por investigar y estudiar temas nuevos, intenta sacarle todo el provecho posible para crear una oportunidad interesante. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

El Agua está muy conectado contigo, una ducha relajante y mantener hidratado te darán la vitalidad que necesitas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tienes buen poder para comunicarte, puedes tener una conversación interesante con alguien especial. Deja que todo tome su curso.

Dinero:

Te sentirás muy decidido por tu intuición, sigue escuchando lo que tú interior te dice y podrás llegar lejos.

Consejo: “Si no expresas tus ideas originales, si no escuchas a tu propio ser, te habrás traicionado a ti mismo” –Rollo May.