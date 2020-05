Sagitario – Horóscopo del 28 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Sé más amoroso, cariñoso y complaciente con tu pareja, es la persona que ahora está contigo te acompaña y cuida sin pedir nada a cambio, así que reconoce la persona que tienes a tu lado.

Dinero:

Ten la certeza que todo va a mejorar, no sigas con pensamientos que solo te traen escasez y tomar malas decisiones, así que pon atención a las señales universales.

Salud:

Puedes aprovechar tu alimento como algo que te ayuda a estar con más energía y así tu día transcurre de la mejor manera, actívate con rutinas de ejercicio.

Consejo:

Planea una salida con tu familia, busca los lugares que más les gusten a todos y convócalos para que hagan parte de tu decisión, eso estrechará los lazos entre todos.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Metal Yin, te encuentras en daño con la Cabra, tus emociones no estarán del todo estables, sigue las siguientes recomendaciones para llevar el día de la mejor forma:

Trabajo:

Es de suma importancia que comiences a escuchar consejos de personas que saben de tus temas de interés, aceptar que no sabemos todo es un gran paso. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Practicar ejercicios físicos o algún deporte te ayudara a que tu mente de despeje un poco y no te sientas tan abrumado, inténtalo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No estarás en condiciones de resolver conflictos de pareja o familiares, aprovecha tu día para pasar tiempo contigo mismo y conocerte mucho mejor.

Dinero:

Intenta no involucrarte en temas monetarios hoy, tus emociones nublarán tu juicio y cualquier decisión que tomes podría ser la incorrecta.

Consejo: “Cuando digo controlar las emociones, quiero decir las emociones realmente estresantes e incapacitantes. Sentir emociones es lo que hace a nuestra vida rica” –Daniel Goleman.