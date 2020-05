Sagitario – Horóscopo del 27 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

En el ámbito sentimental cuida mucho cómo te expresas, pueden presentarse malentendidos, procura que tu pareja comprenda muy bien lo que dices, bájale un poco al tono y toma consciencia de ello.

Dinero:

Estás más prudente a la hora de invertir o realizar compras, piensas más en los beneficios. No te sorprenda si alguien del extranjero o un viaje al extranjero aparece de la nada para obtener nuevos ingresos.

Salud:

Cuida tu garganta estás bloqueado este chakra y para que tu palabra fluya con el filtro del corazón, es mejor que te pongas un cuarzo azul o enciendas una vela azul, te ayudará bastante, incluso si tienes dolor de garganta

Consejo:

Simplemente comprende que la palabra puede ser amorosa o cizañaos, depende de ti qué deseas brindar desde el corazón. Lo único que debes tener en cuenta es tener calma, respirar antes de hablar y no dejar que la emoción te arrastre a lo que no deseas.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Metal Yang, te encuentras en choque con el Caballo, tú salud debe ser tu prioridad para hoy.

Trabajo:

No será un día con un ambiente muy productivo y amable en tu área laboral. Trata de realizar tus tareas del día de forma individual. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es primordial prestarle mucha atención a cómo vas manejando tu alimentación y el ejercicio físico, evita abusar de las comidas con grasas y poco saludables. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tus relaciones podrían verse afectadas por conflictos o peleas, no tendrás capacidad para juzgar y darte a entender. Respira y deja que los ánimos se calmen.

Dinero:

No es un día apropiado para que te involucres en temas financieros, hay mucha inestabilidad en las situaciones y no es favorable para la toma de decisiones.

Consejo: “Debemos estar dispuestos a renunciar a la vida que hemos planeado para poder vivir la vida que nos está esperando” -Joseph Campbell.