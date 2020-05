Sagitario – Horóscopo del 26 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Buen momento para entablar un diálogo sincero con tu pareja, escuchar lo que ambos tienen en su corazón y poder limar asperezas que quizás ya se están acumulando.

Dinero:

Mantienes una buena disposición en tu labor y eso te abre muchas puertas, hablas sinceramente con tus jefes y por eso eres tan apreciado por ellos, lo único que requieres es poner límites.

Salud:

Procura tener una alimentación sana para que tu rendimiento sea el óptimo en todo momento, así no se hace pesado el día y evitas sentir malestar en tu estómago.

Consejo:

Llama a tus amigos, te gusta estar con ellos y será un momento para la diversión, recuerda que te encanta estar en compañía.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Tierra Yin, te encuentras en un día Oficial Establecer, excelente para planificar y sentar bases de tu futuro.

Trabajo:

Probablemente te surjan varias ideas que ayudarán a llevar adelante un plan que tienes a largo plazo, deja que la mente fluya. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Busca los ejercicios adecuados para que puedas lograr llegar a un equilibrio tanto emocional, como físico. El yoga es una gran opción. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es un gran momento para establecer ciertos acuerdos con tu pareja y direccionen sus caminos a uno mismo. No te preocupes, todo saldrá bien.

Dinero:

Es un momento bueno para hacer un plan de gastos, decidir que puedes gastar y que puedes ahorrar. Excelente para tus finanzas.

Consejo: “Cuando es obvio que no se pueden alcanzar los objetivos, no ajuste los objetivos, ajuste los pasos de acción” -Confucio.