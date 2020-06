Sagitario – Horóscopo del 17 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Tus vínculos afectivos los puedes mejorar desde la comprensión hacia las personas con las que compartes, ver los patrones que repites en tus relaciones, algo que te cuesta mucho es comprender que no siempre tienes la razón en todo.

Dinero:

Tienes muchos talentos y no los estás usando, procura no perderlos por miedo ha realizar lo que tanto te gustaría, comienza por reconocer ese potencial y ponerlo al servicio de los demás.

Salud:

El miedo es una emoción que va de la mano con la poca confianza que tienes en ti mismo y en quien eres, es mejor que comiences a reconocer que esas emocione las puedes superar, busca ayuda no te pongas a la defensiva, así el único que pierde eres tú.

Consejo:

Estás pensando en buscar nuevas formas de acercarte a la espiritualidad sin caer en el terreno del fanatismo, quieres aprender a conocer tus dones y fortalecer tus virtudes, tan sólo pídelo el universo te guía y pone las personas en tu camino.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Metal Yin, te encuentras en un día Oficial Recibir, adecuado para retornos y recompensas merecidas. Intenta controlar tu forma de hablar y expresar lo que te molesta.

Trabajo:

Hacer actividades en equipo, donde se apoyen y ayuden los unos a los otros, será grandioso para afianzar conocimientos. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Intenta despejar tu mente, realiza actividades que te generen felicidad y liberación, como hacer ejercicio o algún pasatiempo que te desconecte, como de precisión o concentración. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Intenta pasar tu día con mucha tranquilidad y cuidando el uso de tus palabras, podrías herir a alguien por decir algo que no querías.

Dinero:

Los temas monetarios no tendrán mayor satisfacción en ti, intenta encontrar un balance emocional que te permita estar sereno contigo mismo.

Consejo: Las palabras no se las lleva el viento, dejan huella e influyen en las personas. Sé cuidadoso.