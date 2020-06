Sagitario – Horóscopo del 16 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Pon atención a la forma en que te comunicas con tus familiares o pareja, muchas veces crees que estás diciendo las cosas bien por lo sincero que eres y resulta que la persona que te escucha se siente herida, confundida y atacada, así que antes de decir algo, cálmate antes de hablar, no siempre tienes la razón.

Dinero:

El proyecto que tienes no lo dejes parado, si requieres un socio búscalo, como también solicita asesoría, no todo hay porqué saberlo, es mejor tener toda la información y que sobre a que falte, así puedes tomar la decisión que más te convenga.

Salud:

Sería bueno que comenzaras un plan y asesoría integral, te desanimas al no ver resultados rápidos, ahora hay muchas formas de lograr resultados buenos y con toda la seguridad que da un profesional.

Consejo:

Pon en acción todas esas ideas que tienes para tu hogar, renovarlo, pintar una pared, mover muebles cualquier cosa que hagas cambiará la energía del hogar y de quiénes lo habitan.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Metal Yang, te encuentras en un día Oficial Éxito, el mejor día del mes, trae mucha abundancia y retornos duraderos. Apropiado para actividades importantes.

Trabajo:

Tienes buena energía para comenzar a darle forma a un proyecto, invierte tu tiempo en la investigación y creación de ideas. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Piensa en mejorar tu alimentación y recurrir a hacer más ejercicio, recuerda no esforzarte más y cuidar tu integridad física. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Puedes alegrarte este día y dejar que las energías de felicidad y plenitud inunden tus relaciones. Será grandioso.

Dinero:

Involucrarte en temas monetarios es buena idea para hoy, sin embargo, procura organizar tus ideas y ser coherente con tus decisiones.

Consejo: “Siempre que hay alegría hay creación. Mientras más rica la creación, más profunda la alegría.” -Henri Louis Bergson.