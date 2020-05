Sagitario – Horóscopo del 8 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Revive los buenos momentos compartidos con tu pareja, improvisa algo en casa para que disfruten los dos, bailen, jueguen, busca hacer algo que los saque de la rutina diaria.

Dinero:

Puedes recibir buenas noticias de un dinero extra, una labor que hiciste y te la están pagando ahora o un dinero que pensaste no recuperar. Todo es posible.

Salud:

Calma y serenidad es lo que requieres ahora para sentirte bien y en equilibrio, busca espacios para relajarte, así descansarás en realidad y renovaras energías.

Consejo:

Hoy vive tu día como si fuera un viaje, mira todo con nuevos ojos, así como cuando conoces un lugar por primera vez, déjate asombrar.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Metal Yin, te encuentras direccionando con Buey y Cerdo, el elemento Agua es protagonista en tu jornada.

Trabajo:

La sabiduría estará acompañándote hoy, estarás muy enfocado/a en tus labores y en cumplirlas a tiempo. No dejes que nada te quite tu concentración. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

El agua o los líquidos tienen una conexión beneficiosa contigo, procura mantenerte hidratado/a y relájate con una ducha rejuvenecedora. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Sabes esperar con calma las cosas buenas, tendrás mucha serenidad para generar situaciones hermosas con tu pareja, disfrútalas.

Dinero:

La curiosidad será tu principal motor para continuar con tu proceso de crecimiento, buscarás siempre la mejor versión que puedas tener de ti mismo/a.

Consejo: Las grandes experiencias de hoy estarán acompañadas del género masculino, tendrán un lazo maravilloso contigo, aprovéchalo al máximo.