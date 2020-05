Sagitario – Horóscopo del 7 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Eres imprudente y no tienes filtro a la hora de expresarte, no siempre se te está pidiendo tu opinión, así que ten mucho cuidado, puedes con esa actitud alejar a las personas que te quieren y que más te importan.

Dinero:

Sientes que debes transformar tu forma de hacer las cosas financieramente, quieres

buscar asesoría y eso se debe a la visita de Plutón retrógrado en tu casa dos, así que aprovecha esta energía para organizar tus finanzas. Aprende nuevas formas de manejar el dinero, las posibilidades son infinitas.

Salud:

Si estás teniendo todos los cuidados con la alimentación y el ejercicio, no tienes de qué preocuparte si no es así, comienza lo antes posible a integrarlo y que sea parte de tu día a día.

Consejo:

Eres muy idealista, esto puede favorecerte o no, depende de tu actitud y comprensión ante lo que sucede, si el idealismo está acompañado de un exceso de confianza te puede llevar a cometer muchos errores, la clave es: poner límites.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Metal Yang, te encuentras en un día Oficial Inicio, apropiado para nuevos comienzos.

Trabajo:

El día es adecuado para hacer reuniones o juntas de trabajo, expresar ideas puede crear varias estrategias para un proyecto futuro. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es importante prestar más atención a tu salud, pon una fecha límite para comenzar a cambiar tu rutina a una más activa y saludable. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es propicio afianzar actitudes como la resistencia, el liderazgo y la rectitud. Te ayudará a enfrentar cambios y situaciones irregulares en tu entorno.

Dinero:

El elemento Metal rige el día y es influyente en temas de dinero y éxito, comienza a modificar aspectos financieros de tu vida.

Consejo: “Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasara, otras hacen que suceda” –Michael Jordan.