Sagitario – Horóscopo del 6 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Evita discusiones con tu pareja, es mejor dialogar y hacer lo que a cada uno corresponda para tener una mejor convivencia, no critiques lo que hace el otro, reconoce con humildad lo que haces y brinda soluciones.

Dinero:

Busca mantener un buen clima laboral con tus compañeros, ten mesura en tu palabra, puede suceder que estés diciendo algo de “buena manera” y las personas que te escuchan no lo sientan así.

Salud:

Es un buen día para descansar y dormir muy bien, así encuentras la calma, para que repongas tu energía vital y no te irrites más con lo que no puedes cambiar, no te enfermes por no escuchar tu cuerpo.

Consejo:

Hoy cuida cómo te expresas, las discusiones y los malentendidos están presentes, así que simplemente deja para otro día lo que quieras decir hoy, deja que todo vaya pasando.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Tierra Yin, te encuentras en destrucción con el Gallo, controlar tus impulsos es vital para que lleves mejor la jornada.

Trabajo:

Realiza labores muy tranquilas y de poco nivel de decisión, tú mente no estará clara para llevar tareas de gran magnitud. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Sustancias alcohólicas solo te podrían traer problemas, te nublarían el juicio y actuarías diferente a tu esencia. Trata de alejarlos de ti. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No tendrás humor ni ánimos para involucrarte en discusiones o peleas, evita a toda costa verte envuelto/a en algo que te altere y te robe energías necesarias.

Dinero:

Las emociones guiarán tu día y no todas son positivas, hay algunas que te harían tomar decisiones equivocadas con respecto a tu futuro financiero. Aprender a controlar tus pensamientos.

Consejo: Aprender a controlarte y entenderte puede estar acompañado de la presencia del género femenino, serán de gran apoyo para ti en tiempos difíciles.