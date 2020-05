Sagitario – Horóscopo del 4 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Hoy va a ser más importante escuchar que hablar, así que presta atención para saber quien requiere ser escuchado y acompañado, seguro te va a buscar para sentir tu apoyo.

Dinero:

Intenta hoy ser parte de los optimistas y entusiastas, se trata más de ayudar y prestar un servicio desde el corazón, eres quien tiende la mano para recibir a otro.

Salud:

Hoy te sientes muy bien, estás en balance físico y emocional, así que disfruta de un buen día, haz lo que mantenga tu bienestar en ese estado de equilibrio.

Consejo:

Hoy serás apoyo, no permitas que los problemas de otros perturben tu paz interior, se trata de escucharlos y acompañarlos, no de recibir sus cargas y montarlas a tus hombros.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Fuego Yin, te encuentras en daño con la Cabra, mantener tus energías alineadas costará, pero debes intentarlo.

Trabajo:

Tus emociones estarán presentes en tu día, es por esto que debes ser muy claro en que situaciones te dejarás llevar por ellas, puedes encontrarte con decisiones incorrectas en algunos casos. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Tu principal reto será mantener la calma, por ende, es recomendable ejercitar el cuerpo y desconectarse para sacar las energías pesadas. Baila y distráete. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Trabaja un poco más la confianza con quienes te rodean, a veces piensas que todos están en tu contra o no te entienden, por esto trata de entregarte más y dejar la paranoia a un lado.

Dinero:

Hoy no es un buen momento para involucrarte en lo económico, más aún cuando te encuentras tan impulsivo/a, recuerda que actuar desde una actitud negativa trae consecuencias negativas.

Consejo: “No siempre puedes controlar el viento, pero puedes controlar tus velas” –Dr. Bob Chope.