Sagitario – Horóscopo del 3 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Procura no ser tan impulsivo con la palabra, debes poner un filtro entre tu razón y tu boca, el corazón, es el único que piensa con el alma y no con la situación, es mejor callar para no herir.

Dinero:

El dinero y lo material no son sinónimo de poder, el poder no es de nadie, el poder no existe, existe el equilibrio y la equidad, cada uno obtiene lo que desea si está preparado para recibir.

Salud:

Sal a tomar el sol, a realizar una caminata, a ser consciente de la forma en que respiras, mira a tu alrededor y abre las puertas a la felicidad de estar tranquilo, calmado y vital.

Consejo:

Busca a esa persona con la que no has hablado durante mucho tiempo y a quien le debes agradecer por el tiempo que compartieron, debe saber que su ayuda fue invaluable y te ayudó a transformar tu esencia.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Fuego Yang, te encuentras en choque con el Caballo, alteraciones en tu entorno pueden robarte ciertas energías. Conserva la calma.

Trabajo:

Puede que el ambiente en tu hogar no sea el óptimo, se presentaran situaciones hostiles y tus familiares pueden estar sensibles. Hay que evitar caer en conflictos innecesarios. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Intenta pasar tu día con mucha tranquilidad, respeta las limitaciones de tu cuerpo. Realiza ejercicios donde debas bailar y desestresarte, esos son los más adecuados. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No es un buen día para resolver peleas o molestarse por cosas insignificantes, hay que entender que no todos estamos al cien en todo momento. Tolerancia y respeto por los sentimientos, tanto los tuyos como los de tu pareja.

Dinero:

En definitiva, los temas monetarios solo te robaran energía que deberías conservar, podrías ver todo muy negro hoy, pero es cuestión de momento, ya verás cómo todo se aclara en tu mente y a tu alrededor.

Consejo: “La vida está sembrada de altibajos, pero nosotros debemos aprender a mantener el equilibrio” –Daniel Goleman.