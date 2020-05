Sagitario – Horóscopo del 24 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Cuídate de las infidelidades, una cosa es querer conocer a muchas personas y otra muy distinta es querer relacionarte con ellas solo por sexo, la energía se entrelaza y llegas a crear acuerdos o vínculos que después olvidas por la ligereza del momento.

Dinero:

El universo siempre te acompaña, recuerda que debes compartir, la prosperidad también está en el dar como en el recibir, es el equilibrio de la Divinidad.

Salud:

Que tus pausas activas sean también para descansar, no siempre debes ejercitarte, el cerrar los ojos y hacer una pequeña meditación también te llena de energía, te recuperas inmediatamente para seguir en tu labor.

Consejo:

Tu optimismo contagia, sin embargo, muchas veces te pasas y abrumas a las personas con tus comentarios recuerda: “ni tan cerca que queme al santo ni tan lejos que no lo alumbre”.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Fuego Yin, te encuentras en un día Oficial Abierto, apropiado para nuevos comienzos.

Trabajo:

Es preferible concentrarse en labores individuales, donde puedas reflexionar contigo mismo y darte cuenta de ciertas actitudes que están fallando. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Estarás muy inclinado a buscar tu estabilidad mental y física, intenta proponerte hacer lo que esté a tu alcance para lograrlo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Evita firmemente involucrarte en peleas de parejas o familiares, tus palabras no podrían ser las adecuadas, hiriendo a quienes amas. Vive el día con mucha calma.

Dinero:

Hoy el tema monetario no será protagonista, relájate y enfócate en temas como tu espiritualidad y equilibrio emocional.

Consejo: “Cuida tus palabras; que ellas no levanten un muro entre ti y los que contigo viven” -Tales