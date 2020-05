Sagitario – Horóscopo del 23 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Siempre estás dispuesto a encontrar nuevas parejas para tener vivencias diferentes y conocer nuevas personas, te gusta sentirte libre y no estás dispuesto a entregarte fácilmente.

Dinero:

Tienes muchas propuestas para mejorar las condiciones en tu labor, esas iniciativas las debes poner en movimiento serán beneficiosas no solo para tus compañeros de labor sino también para ti.

Salud:

Debes retomar disciplinas que te ayuden a mantenerte bien físicamente y estar muy pendiente de lo que consumes, recuerda que tu salud mental y espiritual también requieren de cuidado.

Consejo:

Recuerda mantener la confianza en la vida, asumir tu liderazgo de manera constructiva y positiva, además ten presente que cuentas especialmente con la capacidad de sonreír en todo momento.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Fuego Yang, te encuentras en un día Oficial Recibir, apropiado para retornos y recompensas merecidas.

Trabajo:

Tú carisma e inteligencia te hará conservar una buena reputación en tu ámbito laboral, disfruta de lo que el esfuerzo te brinda. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es excelente practicar en tu jornada una sesión de baile o aeróbicos, la música tendrá buenas energías sobre ti. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es un buen momento para dar y recibir amor, una cena romántica con tu pareja podría avivar sus emociones y recibir mucho cariño.

Dinero:

Es favorable pedir ayuda con algo que no has podido descifrar, los consejos serán adecuados para tu situación.

Consejo: Lleva tu cuerpo hasta donde lo permita, no abuses de ejercicios que no son apropiados para ti. Solo te darán molestias físicas.