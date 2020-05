Sagitario – Horóscopo del 22 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Si comienzas desde hace poco a tener una relación, la mejor recomendación es integrar más a tu pareja en tu cotidianidad, que no se sienta en un mundo aparte por no permitir que participe en tu día a día.

Dinero:

Todo evoluciona favorablemente en su labor, obtienes el reconocimiento que mereces y recoges el fruto de lo que hace tantos años has cosechado, enhorabuena todo está a tu favor.

Salud:

Tienes buena disposición para hacer rutinas de ejercicio a diario y tu alimento lo consideras un beneficio para tu cuerpo, sabes que así tu energía se mantiene y puedes enfrentar tu día a día con tranquilidad.

Consejo:

No necesariamente una pareja va a correr detrás de ti para emprender una aventura, debes aceptar las condiciones que sean mejor para los dos y compartirlas, recuerda son dos personas diferentes.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Madera Yin, te encuentras direccionando doblemente con Buey, los elementos Agua y Tierra son de suma importancia hoy.

Trabajo:

El día es muy favorable en todos los sentidos, estarás muy analítico y comprensivo, lo cual es bueno para trabajos matemáticos o que requieran de análisis. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Ser espiritual y muy abierto a las energías te dará mucha paz y estabilidad para que disfrute del día. Intenta sesiones de meditación. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tú buena actitud hará que tus relaciones estén en un ambiente de confianza y estabilidad. Trata de mantenerlo.

Dinero:

Es un buen día para que, con tus habilidades analíticas, abras una oportunidad en tus finanzas. Invierte, compra o vende.

Consejo: “Si fallamos en nutrir nuestras almas, estas se marchitan y sin alma, la vida deja de tener significado.” -Marion Woodman