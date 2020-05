Sagitario – Horóscopo del 21 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Disfruta con tu pareja de un momento de intimidad, que todo sea para mejorar la relación y que en este momento sea más de unión, no te ocupes del cómo, el universo ayuda.

Dinero:

Sigue pensando en lo afortunado que eres, la gratitud a diario te conecta con la prosperidad y el merecimiento. Las finanzas están en equilibrio, puedes estar tranquilo.

Salud:

Cuidado con los excesos en la comida, come a horas preestablecidas y en las cantidades recomendadas, procura no picar entre comidas a menos que sea una fruta, así tu energía se mantiene.

Consejo:

Los viajes llegarán pronto, largas caminatas y sentirte libre te harán feliz de nuevo y conectarte con la naturaleza es para ti lo mejor.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Rata de Madera Yang, te encuentras triangulando con Mono y Dragón, increíble lo que puedes hacer con las energías que te brinda el universo.

Trabajo:

Te sentirás motivado/a por investigar y estudiar, tu principal motor será el entendimiento. Intenta sacarles provecho a estas maravillosas capacidades. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

La autorreflexión es increíble para hoy, todo lo que tenga que ver con tu interior y la espiritualidad es esencial. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Puedes tener la iniciativa con tu pareja de realizar algo diferente y divertido, existen miles de maneras de convertir algo rutinario en algo extraordinario.

Dinero:

Tendrás la determinación para cumplir algunas metas, comienza a dirigir tus decisiones hacia un camino en común. Todo está alineado.

Consejo: “La felicidad del cuerpo se funda en la salud; la del entendimiento, en el saber” –Tales de Mileto.