Sagitario – Horóscopo del 18 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Tu comunicación asertiva y clara va a demostrarte que no eres un ser solitario, te acercará más a las personas de tu entorno, lo único que debes tener en cuenta es que no siempre tienes la verdad absoluta, escucha a los otros.

Dinero:

Siempre que mantengas la energía de hoy todo fluirá de una manera tranquila y agradable, los resultados se verán reflejados en el cambio de tu actitud hacia los jefes y compañeros de labor.

Salud:

Tu mayor dolor de cabeza es querer que todos piensen igual a ti, hoy no será así, vas a escuchar y estar atento a lo que tienen para decir las otras personas, sana tu cuerpo al soltar tu rigidez.

Consejo:

Sientes deseos de hacer algo por tu comunidad y es verdad el Nodo Sur en tu signo te hace pensar en el otro, en querer ayudar desde tu responsabilidad social, te sientes en comunidad.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Metal Yin, te encuentras en destrucción con el Gallo, los excesos son malos, no importa en qué circunstancia sea.

Trabajo:

Lleva tu día muy tranquilo y procura no tener situaciones que se salgan de control, si sucede no te verás en condiciones de enfrentarlo como siempre lo haces. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Las sustancias alcohólicas no son buenas para tu día, traerán más problemas a tu vida y te nublarán totalmente la claridad de tus pensamientos. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No es un día apropiado para involucrarte en problemas o discusiones. Si está en tu poder deja pasar todo lo que te altere. No tendrás la disposición para enfrentarlos.

Dinero:

No tendrás pensamientos adecuados para tomar decisiones correctas, es preferible dejar estas acciones para un día donde tengas más capacidad de entendimiento.

Consejo: Las mujeres te darán ideas valiosas y adecuadas para cualquier plan que tengas en mente, trata de escucharlas y apreciarlas.