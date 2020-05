Sagitario – Horóscopo del 17 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Valoras las personas honestas en cualquier tipo de relación, buscar una armonía casi filosófica con tu pareja para conectarte con ella desde todos los ámbitos posibles.

Dinero:

Te apasiona ampliar tus conocimientos por medio de estudios, cursos y libros, para ti es muy importante que en tu labor lo sepan para poder defender tus convicciones con fuerza y autoridad.

Salud:

No te esfuerces tanto en ser perfecto y demostrar lo que no eres, alivia tus cargas para que tus emociones no se desborden.

Consejo:

Te gusta moverte libremente y explorar nuevos horizontes, eso te da ese sentimiento de confort y te brinda la armonía interior que tanto buscas.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Metal Yang, te encuentras triangulando con Mono y Dragón, excelente momento para aprovecharlo al máximo.

Trabajo:

Estudiar, capacitarte o entrenar te podría dar ventajas en algunas situaciones futuras de tu entorno laboral. Intenta recibir toda la información que sea valiosa. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Intenta utilizar tu día para concentrarte en ejercicios donde puedas ver dentro de ti y reflexionar sobre tus actitudes, emociones y acciones. Será increíble. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si había una situación en pausa entre tu pareja y tu, es momento de buscarle una solución. El punto de vista que tengas será escuchado y tomado en cuenta.

Dinero:

Será brillante ponerte al día con alguna situación donde antes no tuviste tanta suerte, hoy las energías te acompañan para que puedas crear un plan y ponerte delante de las adversidades.

Consejo: “A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería mucho menos si le faltara una gota.” -María Teresa de Calcuta.