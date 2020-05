Sagitario – Horóscopo del 16 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

No le pongas tanta mente a tu relación, despierta tu corazón. Puedes consolidar tu relación de pareja de muchas formas para establecer uniones más duraderas. Entras en dramas innecesarios cuando ves una mínima señal de conflicto.

Dinero:

Una de las mejores formas de aprovechar tu prosperidad es dar y compartir por convicción, eres generoso por naturaleza no lo olvides. Pero no dejes que abusen de ti, necesitas descansar y darte a ti también.

Salud:

Busca un ejercicio que te conecte contigo mismo. Cuidar las plantas puede servirte como meditación activa.

Consejo:

Tu familia pueden replicar lo que tu demuestras con tu acción, así que no te dejes afectar por agentes externos y comprende que todo es cuestión de calma y buena actitud.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Tierra Yin, te encuentras en daño con el Mono, tus emociones no estarán niveladas para tomar decisiones importantes.

Trabajo:

Confía en ti y en tus compañeros de trabajo, todos tienen capacidades que aportan para resolver un problema. Nadie tiene la verdad absoluta. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Intenta iniciar tu día con una sesión de yoga, permitirá que tengas más control sobre ti y puedas estar más sereno/a. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No permitas que tus sentimientos controlen tus palabras, evita tomar una decisión de la que te arrepentirás enseguida, puede ser muy difícil remediar.

Dinero:

El día es inestable y muy cambiante, negativo para este tipo de actividades económicas. Procura esperar a un día donde tengas más influencia positiva.

Consejo: “Para conservar el equilibrio, debemos mantener unido lo interior y lo exterior, lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido, lo temporal y lo eterno, lo antiguo y lo nuevo” –John O´Donohue.