Sagitario – Horóscopo del 15 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Expresa tu amor como sabes hacerlo desde el corazón, eres fuego generoso, amable, optimista, alegre y espiritual, son los rasgos que te definen y así lo sientes.

Dinero:

Si tienes algún proyecto en lista de espera comienza a desarrollarlo, si tiene que ver con la enseñanza no dudes en hacerlo, tienes toda la energía para ser un buen maestro.

Salud:

La alegría, el optimismo y el deseo de vivir no permiten que tu energía decaiga, ayuda a las personas que se encuentran contigo para que todo marche mejor y tengan esa misma vitalidad que tú.

Consejo:

El universo se encarga de entregar justo lo que te corresponde, ten la certeza de que está dispuesto para que sigas tu camino hacia lo que anhelas, déjate guiar y sigue adelante.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Tierra Yang, te encuentras en choque con el Caballo, varios obstáculos harán que tu día este un poco inestable.

Trabajo:

Los planes importantes, las reuniones de trabajo o las labores de alto involucramiento no son las mejores para hoy, intenta llevar tu día lo más tranquilo posible ya que hay muchos altibajos en las situaciones. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Hoy es un día donde tienes que tener mucha precaución en cuento a tu salud física y mental, no te dejes estresar por cosas insignificantes ni descuides tu alimentación. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te costará mucho mantener una discusión, hablarás antes de primero cerciorarte de toda la situación para no caer en malos juicios. Ten en cuenta esto.

Dinero:

No te involucres en nada financiero hoy, deja las actividades importantes para un día donde las circunstancias no sean tan difíciles y cambiantes.

Consejo: Las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinario.