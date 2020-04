Sagitario – Horóscopo del 5 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Habla con tu pareja de cómo te sientes, comparte lo que llevas en tu mente y corazón, el optimismo y la risa muchas veces es de dientes para afuera, no te ahogues en tus emociones, no estás solo.

Dinero:

Sientes que todo lo puedes hacer, no hay mayor contratiempo en tu labor, recuerda que siempre hay que poner límites, tanto en las actividades como a las personas, hacerlo es merecimiento.

Salud:

Aprende a que reconocer cuáles alimentos te aportan energía y cuáles no, hoy estás pasando por una etapa de cambios, comienza la mañana estirando tu cuerpo para conocer sus fortalezas y debilidades.

Consejo:

Volver a tu casa, a tu esencia, en estos momentos también indica libertad, hoy es un día muy importante, mira hacia adentro y no hacia fuera.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.



Diario:

Hoy en día de Tigre de Tierra Yang, te encuentras en un día oficial abierto. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

Es un buen día para comenzar a interesarte por un tema nuevo, utiliza tu tiempo libre para realizar un curso online o documentarte mediante película o series.

Salud:

Es importante limites el uso de la fuerza física hoy, es domingo de descansar. Dale un respiro a tu cuerpo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Utiliza la alegría para crear un ambiente muy positivo entre tu familia, el día es excelente para socializar y pasar un rato agradable.

Dinero:

Es un buen día para crear una meta a futuro, piensa hasta dónde quieres llegar y que cambios debes hacer para lograrlo

Consejo: Si algo te gusta, no lo pienses… Actúa.