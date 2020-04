Sagitario – Horóscopo del 4 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Confía en tu intuición, es momento de reflexión para que evalúes cómo están tus relaciones y qué transformaciones son necesarias. Conéctate con tu lado femenino y escucha esa voz de cuidado que todos llevamos dentro para que sepas qué decisiones debes tomar.

Dinero:

Tu regente es el gran benefactor, eso hace que de alguna u otra forma todo esté cubierto, cuida tus recursos, disfrútalos y agradécelos. La mejor forma de agradecer es haciendo uso de lo que está disponible para ti.

Salud:

No evadas la posibilidad que hoy tienes de conectar con el cuerpo que habitas, que te permite la vida y el disfrute. No te aplaces más y haz lo que requieres para sanar tu cuerpo. Siempre habrá una excusa disponible, tú eres quien decide usarla.

Consejo:

Respeta el espacio de los demás y el tuyo, por estar en aislamiento no quiere decir que las personas deban estar más disponibles o prestarte más atención, todos tienen necesidades e intimidad.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Fuego Yin, te encuentras direccionando con Cerdo y Buey. Trata de mantener una buena actitud en el transcurso.

Trabajo:

Es posible que sea mucho más fácil captar ideas ya que tienes tu mente en orden. Continua el día así y todo será mucho mejor. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es un buen día para la meditación o para orar, será reconfortante y recibirás energías muy positivas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

La comunicación es vital para hoy, muestra valentía y dejar fluir tus palabras, serás escuchado de manera consiente.

Dinero:

A partir de tu inteligencia has cosechado grandes oportunidades que hoy pueden convertirse en ganancias. Aprovecha las energías que te brinda el día.

Consejo: “Cuanta más luz permitas dentro de ti, más brillante será el mundo en el que vives” –Shakti Gawain.