Sagitario – Horóscopo del 3 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Este día es para que agradezcas la familia, la pareja, los hijos que pueden congregarse y cuidarse, el amor todo lo puede, el amor todo lo cura.

Dinero:

Recibe consejos, no creas que tienes siempre la respuesta, puedes avanzar y reconocer que los cambio son necesarios para poner atención en lo que importa.

Salud:

Recuerda descansar, no esperes que el cansancio te pase factura, debes poner un alto, hay un momento para hacerlo todo y el tiempo no se acaba, vive el instante y disfruta, recuerda el día es hoy.

Consejo:

Los viajes por el momento deben esperar, no es motivo para alarmarse, es cuidarse, la quietud calma tu esencia, así que ponla en práctica y busca la paz en tu espíritu.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Rata de Fuego Yang, ¡te encuentras triangulando y direccionando! Es un día muy positivo para ti, sigue las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

Es necesario que pongas tu concentración en investigar e indagar, puede que encuentres información importante para implementarla en tu trabajo.

Salud:

Involucra en tu dieta de hoy caldos, batidos y jugos naturales. Te aportaran mucha energía para continuar con tu día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Estas muy decidido/a de tus sentimientos, hay que aprovechar el momento para soltar lo que tienes por dentro y expresárselo a aquella persona especial.

Dinero:

Eres bueno para identificar buenas oportunidades, tus actitudes estarán destinadas al crecimiento continuo. Sigue así.

Consejo: No permitas que nada ni nadie mate tu curiosidad. ¡Indaga, aprende, investiga, crece!