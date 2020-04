Sagitario – Horóscopo del 2 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

La relación de pareja hoy está para disfrutar y desbordar todo ese amor que sientes, tu sensualidad será evidente. Recuerda disfrutar hoy, los momentos no se aplazan, se gozan al máximo.

Dinero:

Estás en buenos términos con tus jefes y ellos se muestran comprometidos con lo que requieres, puedes estar tranquilo, todo está cubierto.

Salud:

Comienza a entrenar en tu casa, no te descuides, sientes bastante energía y lo mejor es que hoy es un día perfecto para moverte, inicia ya.

Consejo:

Hoy es un día para replantear antiguas creencias, no pienses en lo que hiciste o no, hoy es un buen día para reconocer que vivimos un día a la vez.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Madera Yin, te encuentras direccionando con Cerdo y Buey. Enfócate en llenarte de temas interesantes.

Trabajo:

El conocimiento es lo que debes cultivar hoy, en tus tiempos de ocio investiga y documéntate sobre varios temas de interés. Nunca está de más saber de todo un poco. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Evita quedarte mucho tiempo tranquilo/a, es preferible que utilices tu día para estar en movimiento y activar tu cuerpo.

Amor:

Es muy importante que te concentres en mejorar tus actitudes menos positivas, enfrenta el miedo y la preocupación. Te sentirás muy aliviado/a.

Dinero:

Estarás muy dispuesto/a a escuchar consejos y experiencias de otras personas. En particular, los hombres serán de gran ayuda hoy, préstales atención.

Consejo: No gana el que más habla, gana el que escucha mejor.