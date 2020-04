Sagitario – Horóscopo del 1 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Es muy importante mantener la alegría entre los tuyos, así que compartir con tu pareja o familia un rato agradable sería ideal para lograr armonía.

Dinero:

No hay que sentir angustia, todo se da por algo; puedes revisar la relación que tienes con tus finanzas, descubre si estás pensando o sintiendo en en escasez.

Salud:

La creatividad en estos momentos es esencial, busca cómo sanar tu espíritu y tu emoción; hay que descansar, aquietar la mente es tan importante como cuidar el cuerpo.

Consejo:

Paciencia, no pierdas la calma, tu sinceridad te caracteriza lo importante es: ¿cuántas veces eres sincero contigo?, ¿te dices tus verdades y prestas atención?

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Madera Yang, te encuentras en un día oficial de peligro. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma.

Trabajo:

Concéntrate en culminar tus labores de forma efectiva, no es necesario involucrarse en situaciones de gran magnitud. Lo sencillo es esencial hoy.

Salud:

Es un buen día para realizar actividades tranquilas y no involucrar mucho esfuerzo físico. Ejercicios para la mente son los esenciales. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es muy importante cuidar las emociones el día de hoy, es posible que estés muy sensible y todo te afecte a mayor escala. Trata de tener un sistema de apoyo para estos días.

Dinero:

Evita realizar compras impulsivas e innecesarias, es necesario aprender a controlar la ansiedad para sentirse más tranquilo/a.

Consejo: “A veces, lo más productivo que puedes hacer es relajarte” -Mark Black