Sagitario – Horóscopo del 31 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 31 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Ten en cuenta que el amor comienza desde adentro, el universo tiene cambios y debemos aceptarlos, hay que centrarse en lo verdaderamente importante: nuestro amor propio, reconocernos.

Dinero:

Hoy proyecta eso que deseas tanto, piensa que es para tu mayor beneficio, así se lo haces saber al universo, sé feliz con lo que deseas y vuélvelo realidad.

Salud:

Primordial que no pierdas la chispa que te caracteriza, puedes ayudar mucho a tu pareja o familia, el cuidado es fundamental y ser coherente con lo que se hace y piensa.

Consejo:

Todo sucede en su debido momento, así que no te asustes. En estos momentos debemos pensar qué debes transformar y mantener el optimismo es muy importante en este momento, no lo olvides.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Agua Yin, te encuentras en destrucción con el Gallo. Hay que aprender a controlar los impulsos

Trabajo:

Si se te presenta un reto el día de hoy no des muchas vueltas para resolverlo, es preferible serenar la mente y dejarla respirar. Luego, veras todo mucho más claro. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Evita toda clase bebidas alcohólicas, es importante para que no caigas en situaciones de tristeza o depresión. Para controlar ansiedades es preferible tomar tés con propiedades relajantes.

Amor:

Si se te presenta algún inconveniente con tu grupo de amigos o familiares es mejor retirarse de la situación, las discusiones pueden afectarte de gran manera hoy.

Dinero:

Es bueno conectarte de mujeres que te inspiren el día de hoy, son sabias y te brindarán conocimiento necesario para tus aspiraciones.

Consejo: “El gobierno más difícil es el de uno mismo” -Séneca.