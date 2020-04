Sagitario – Horóscopo del 26 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Hay alguien muy cercano que hace rato te envía señales para demostrar el interés que tiene hacia ti y no quieres verlo, si estás soltero no lo dejes pasar; hoy debes estar dispuesto a ver las señales.

Dinero:

Crees que la situación afectará tu labor; sin embargo, no pongas toda tu energía en pensar que así será, todo es momentáneo, enfócate en la productividad y en la recursividad de tu labor.

Salud:

Aprovecha para hacer una limpieza en tu cuarto, saca de allí todo lo que te genere dependencia con tu pasado; mueve los muebles, cámbialos de sitio, con eso la energía del espacio se transforma y la tuya se renueva.

Consejo:

Un llamado a poner la atención en ti, pierdes oportunidades y grandes encuentros por estar disperso, descubre todo lo que tienes para brindarte y así lo brindas a otros.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, te encuentras direccionando con Cerdo y Buey, el elemento Agua está muy presente en tu día.

Trabajo:

Aprovecha hoy tus capacidades intelectuales, puedes comenzar un curso online o algo por tu cuenta, será muy gratificante. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Trata de conectarte con tu espiritualidad. Medita, ora o da gracias por las divinas bendiciones que recibes cada día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es un buen día para hablar y comunicarte, no es recomendable quedarse solo o aislado del todos, la virtualidad ayuda mucho a conectarnos con los demás de forma rápida y sencilla.

Dinero:

Te sentirás con entusiasmo para pensar sobre tus finanzas y cómo mejorarlas, eres capaz de siempre pensar que es lo mejor para ti y tu estabilidad.

Consejo: Vive sin aparentar, ama sin depender, escucha sin atacar y habla sin ofender.