Sagitario – Horóscopo del 25 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Estás sumamente atractivo, recuerda que el coqueteo es una de las etapas más divertidas de cualquier relación, así que mantén viva la conquista y la diversión. No dejes que se pierdan las mariposas en el estómago.

Dinero:

Mantén la estructura en la expansión que estás sintiendo en tu vida a nivel económico y podrás proyectarla por mucho más tiempo. Recibe la prosperidad como un regalo infinito y perdurable.

Salud:

Expande tu energía a través del ejercicio, desahoga todas las emociones que puedes estar sintiendo de esa manera, no intentes racionalizarlo demasiado.

Consejo:

Exprésate de forma auténtica, no tienes que caer bien en todas partes y eso está bien. Comprende que las personas te amarán en la medida que más te conectes con tu esencia.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, te encuentras en un día Oficial Destrucción, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma.

Trabajo:

Existen días más positivos para hacer labores importantes, hoy es mejor concentrase en actividades rutinarias que sean libres de estrés. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Cuida mucho tu integridad física, no hagas ejercicios que conlleve a mucho esfuerzo, es preferible adaptar tu día a actividades tranquilas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te podrás encontrar algo irritable y antipático/a, no hagas sentir mal a los que están a tu alrededor por una emoción temporal, controla tus impulsos.

Dinero:

No te encontraras con la mejor actitud para tomar decisiones importantes en este ámbito, serás algo terco/a y te estancaras en cosas que antes eran simples, dale un descanso a tu mente.

Consejo: La salud no es todo, pero sin ella todo lo demás no es nada, cuídala.