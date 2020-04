Sagitario – Horóscopo del 24 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Cuando pienses en ti como un ser integral que decide si aprende desde el dolor o desde el amor, descubrirás todo el potencial que hay en ti; es tu responsabilidad qué haces con esa información.

Dinero:

Se cuidadoso con tus finanzas, no quieras conseguir lo que no te corresponde. Ten mucho cuidado en las asociaciones, no todas las personas son honestas.

Salud:

La alimentación es muy importante procura que te de energía, el ejercicio y la meditación te ayudarán a estar en equilibrio, uno cuida tu cuerpo físico y el otro tu cuerpo emocional.

Consejo:

No te olvides por agradecer el día, hazlo de corazón para que tu energía se expanda y la gratitud eleve tu vibración, descubrirás que la felicidad está dentro de ti y podrás compartirla desde el amor.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, te encuentras en destrucción con el Gallo, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de mejor forma:

Trabajo:

Intenta llevar tu día lo más tranquilo posible, no te involucres en situaciones de estrés o que impliquen un alto nivel de responsabilidad. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Controla tus impulsos, es preferible alejarse de bebidas que alteren tu juicio, te podrías sentir indispuesto/a y cometer acciones inapropiadas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Aléjate de cualquier inconveniente que tengas a tu alrededor, primero pon tu salud mental. Los conflictos pueden arreglarse otro día, mucha calma.

Dinero:

No tomes una decisión desde la tristeza o la rabia, piensa muy bien y trata de serenar tu mente. Trata de enfocar tus energías en otros asuntos.

Consejo: Recuerda que tus sueños no tienen fecha de caducidad, puedes intentarlo cuando sea.