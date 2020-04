Sagitario – Horóscopo del 21 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

El amor es dar y es recibir, si estás en pareja disfruta y sé creativo, planeen un espacio para compartir, sin expectativa alguna. Así pueden, entre los dos conocer realmente cuáles son sus gustos. Compartir es la clave.

Dinero:

Los jefes te están exigiendo más por estar en casa, recuérdales que el tiempo en tu labor es el mismo solo que en condiciones diferentes, pon límites.

Salud:

Evita entrar en conflicto y discusiones que no te llevan a nada, estas discusiones hacen que se pierda el apetito y te duela la cabeza, así que mantén la calma.

Consejo:

Escribe todas esas ideas que tienes muy dentro, puede resultar que allí encuentres las respuestas que por mucho tiempo has buscado. Aprovecha la escritura para lograrlo.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Madera Yang, te encuentras en choque con el Caballo, ponerle más cuidado a tu salud es esencial.

Trabajo:

Es preferible omitir ciertos comentarios que podrían ser malinterpretados, concentrarte en tus labores y en seguir el día al pie de la letra es lo más adecuado. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es momento que busques iniciar un cambio en tu salud, alimentarte muy bien y hacer ejercicio te ayudará a estar más sano/a y con energía. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Hay que aprender a escuchar objetivamente y no lanzar juicios sin fundamentos, intenta pensar y aconsejar desde la perspectiva de la otra persona.

Dinero:

No es un momento estable para hacer actividades importantes que involucren dinero, lo mejor es esperar a que las energías se nivelen y tengas mayores oportunidades de ganar.

Consejo: La forma más elevada de inteligencia humana es la capacidad de observar sin juzgar.