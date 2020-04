Sagitario – Horóscopo del 20 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

El amor tiene la capacidad de transformar, existen muchas formas de recibir y dar amor, descubre cuál es la tuya y transfórmate a través del amor, no esperes más: es un salto de fe.

Dinero:

Las buenas acciones son necesarias para validar que estás en este mundo para dejarlo mejor de lo que está, comparte no lo que te sobra sino de lo que tienes, sentirás que el universo abraza tu decisión al dar de corazón.

Salud:

En las mañanas al despertar agradece, que sea lo primero que hagas, conéctate con la energía vital del universo, la vibración de la gratitud llega a cada una de tus células y las regenera.

Consejo:

En la simpleza de la cotidianidad se encuentra la grandeza del espíritu, conmuévete por las bendiciones que recibes a diario y alimenta tu espíritu.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, te encuentras en un día Oficial Remover, apropiado para eliminar lo que ya no se desea.

Trabajo:

Preferiblemente lleva tu día como todos en los días, no involucres decisiones muy importantes o alguna iniciación de un proyecto prometedor. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

El día es perfecto para sacar aquello que te está pesando mucho, la introspección es ideal para darse cuenta de lo que hay que remover. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Trabaja la confianza en ti mismo, ten seguridad de tus convicciones y así podrás mejorar en muchos aspectos de tu vida.

Dinero:

Concentrarte en temas relacionados con tu interior, puedes dejar a un lado las finanzas por hoy. Primero nivela tu interior, luego tendrás la capacidad para todo.

Consejo: “Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta” –Carl Gustav Jung.