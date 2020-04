Sagitario – Horóscopo del 19 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Tu energía es expansiva, así que debes cuidar tus emociones porque en cualquier momento se maximizan y puedes herir a tus seres queridos con tus palabras o con tus acciones, hoy la invitación es a la prudencia.

Dinero:

Necesitas aprender a manejar tu tiempo y tus prioridades, no puedes mantener un caos que solo se expande. Pon estructura para que puedas conseguir tus metas.

Salud:

Cuando das valor a tu existencia, aprendes lo importante que es cuidar de ti, no esperes a que alguien más lo haga. Eres tu único dueño y responsable de ti mismo.

Consejo:

Debes ser paciente y no dejarte agobiar tan fácilmente por las situaciones del día a día.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Agua Yang, te encuentras triangulando con Dragón y Mono, es un día muy importante para ti, ¡hazlo valer!

Trabajo:

Recarga tus energías y planifica tu semana, verás como todo se va dando poco a poco, una persona organizada no tiene espacios para los errores. Compruébalo. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Tomar una ducha relajante y energizante te dará mucha vitalidad para finalizar con un buen pie la semana, mientras cae el agua puedes decir un mantra de tu elección. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Una competencia sana entre tu familia o amigos puede hacerte sentir muy bien ya que hoy puedes desempeñarte en cualquier actividad y destacar. Sé un buen ganador.

Dinero:

Hoy tiene una excelente capacidad para planear tus compras, organizar tu dinero y mantener estable tu plan de ahorros. Te funcionara lo planeado y te sentirás muy satisfecho/a con lo que hiciste.

Consejo: Una mente positiva nunca te pondrá en el camino una vida negativa.