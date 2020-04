Sagitario – Horóscopo del 16 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Contagia tu optimismo, hoy muchos requieren de esas palabras de aliento, tu amabilidad llegará a muchas personas y te lo agradecerán de corazón.

Dinero:

Se prudente y no dejes que las personas te digan qué hacer con tus finanzas, tienes el control, así que pon límites en tu labor, a tus jefes se les olvida que hay tiempo de descanso, y es fundamental respetar los espacios.

Salud:

Descansa, haces demasiadas cosas y cada vez te involucras en más, no es bueno para la salud física y mucho menos la mental, la salud es lo único que tienes hoy.

Consejo:

Si estás solo disfruta tu soledad, si a veces no quieres hacer nada, pues no lo hagas, nadie te va a criticar y mucho menos lo vas a dejar de disfrutar.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Tierra Yin, te encuentras combinando direccionalmente con Rata y Cerdo, el pensamiento y la sabiduría son primordiales.

Trabajo:

Empieza el día con una actitud extraordinaria, utiliza tu inteligencia e intuición para resolver retos que se te presenten. No dudes en confiar en tus habilidades.

Salud:

Hoy es un día para buscar el equilibrio y sentirte muy pleno contigo mismo, la meditación te acerca a ese objetivo y te hace liberarte del pasado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te podrías sentir muy emocional, pero sabrás llevarlo de forma correcta, mejora la conexión que tienes con tu persona especial.

Dinero:

Ten la total confianza de que tus decisiones serán las adecuadas, piensas de forma muy clara y eso te hará analizar correctamente tus opciones.

Consejo: “El balance no es algo que encuentras, es algo que creas” –Jana Kingsford.