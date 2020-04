Sagitario – Horóscopo del 15 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Hoy puedes sentir que tu mundo está de cabeza; si tienes pareja, por la pareja; si no la tienes, porque no la tienes. Tu signo pasa por un periodo de transformación, así que debes estar atento a todo lo que suceda y dejarte sorprender.

Dinero:

En tu casa dos está Capricornio con Júpiter y Plutón, así que no te sorprendas si hay cambios bruscos en tus finanzas, por lo general son llevadas a los extremos, simplemente debes ser cuidadoso.

Salud:

Cuidado con el cuello y la tensión la sientes ahí, lo mejor es que te hagas masajes de relajación y no cargues con lo que no te corresponde.

Consejo:

Sientes deseos de seguir tu intuición y es normal por la conjunción Júpiter y Plutón, te hace pensar en tu mundo espiritual, en generar cambios y buscar más allá de lo que realmente se muestra.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Rata de Tierra Yang, ¡te encuentras triangulando y direccionando! Es tu momento de brillar.

Trabajo:

Excelente día para asumir un cambio en tu vida, hacer las cosas de diferente manera e ir adaptándote poco a poco. Todo en la vida es un aprendizaje. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Hoy es recomendable realizar una rutina de aeróbicos o de rumba, mover el cuerpo y dejarte llevar por la música tiene un impacto muy gratificante en tu interior.

Amor:

Te sentirás con mucha claridad en cuanto a tus sentimientos, lo cual te permitirá tomar una decisión desde el corazón que resultará muy positiva para ti.

Dinero:

Aprovecha tu día para realizar una operación importante, invertir en algo, vender y comprar objetos de valor, o cualquier actividad que para tu persona sea relevante. Todo tendrá resultados óptimos.

Consejo: “La inteligencia es la habilidad para adaptarse al cambio” –Stephen Hawking.