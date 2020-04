Sagitario – Horóscopo del 11 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Hoy es un buen día para hacer y no tanto para comunicar, así que ayuda en los quehaceres del hogar, comparte con tu familia o pareja la cotidianidad, por ejemplo desayunar o cenar todos juntos.

Dinero:

Hora de transformarse, si crees que estás entrando en una etapa de rutina en tu labor, comienza un curso, algo que potencia tu creatividad, que te ponga a pensar en otras cosas y que active tu mente de forma diferente.

Salud:

Sientes que las fuerzas y la energía no te acompañan, simplemente consume jugo de naranja y toma los rayos del sol, a cualquier hora del día, eso te desbloquea el plexo solar y carga de energía vital.

Consejo:

No permitas que el entorno opaque tu optimismo y deseos de salir adelante, recuerda que las circunstancias son solo eso, circunstancias, puedes cambiarlas siempre y cuando estés conectado con tu ser.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Madera Yang, te encuentras triangulando con el Mono y el Dragón, aprovecha el mejor de los días para ti.

Trabajo:

El día es muy favorable para finalizar un asunto, es buena idea estar presente en una reunión para hacer las ultimas correcciones a un proyecto laboral.

Salud:

Incluye en tu día caldos, sopas, juegos naturales y mucha agua, mantenerte hidratado es muy importante y hará que tengas mas energías. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tu serenidad y paciencia es excelente para pasar tiempo con tus personas favoritas, pasa el día jugando juegos de habilidad y pensamiento.

Dinero:

Culmina esa venta o esa inversión que lleva mucho tiempo en espera, el día apropiado es hoy, no te de miedo.

Consejo: ¡Actúa como si el resultado de tus deseos ya se cumplió!