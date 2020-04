Sagitario – Horóscopo del 10 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

La familia es primordial; sin embargo, puede surgir un inconveniente que te llevará a replantear la cercanía de esa persona, si debes hablar hazlo ahora, recuerda mantener la calma.

Dinero:

En los negocios todo te resulta muy bien, tienes la intuición y las ganas de salir adelante, lo disfrutas y por eso te resulta muy agradable hacerlo.

Salud:

No es necesario que lleves todo al extremo, el autocuidado es importante, no te obsesiones, calma nada sucederá, no te expongas ni entres en pánico.

Consejo:

Hoy mantener la calma es esencial, los días pasan y los cambios se deben hacer en este tiempo, es el momento adecuado para ello, el universo todo lo ha dispuesto.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Agua Yin, te encuentras daño con la Cabra, es importante tener el control de tus propias emociones.

Trabajo:

Concéntrate en ti y solo en ti, vive tu día muy tranquilamente y evita involucrarte en grandes tomas de decisiones. No te sentirás firme para dichos escenarios. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Te sentirás muy inestable emocionalmente, por ende, es necesario que hoy tomes un momento de tu tiempo para conectarte contigo mismo y saber identificar esas conductas que te roban tanta energía.

Amor:

Evita exagerar emociones y tomártelo todo muy personal, a veces nosotros mismos nos convertimos en víctimas.

Dinero:

Es preferible que no lleves a cabo ningún movimiento financiero hoy, igualmente ninguna compra importante. Tu día tiene cambios muy frecuentes que hará más difícil estas acciones.

Consejo: Tu controlas tus acciones, el destino los resultados.