Sagitario – Horóscopo del 28 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

El amor y la dicha habitan en ti, responden a tu vibración de forma natural, así que potencia esa energía y maximízala para sigas expandiendo el amor a tus seres queridos en los días más abrumadores.

Dinero:

Sabes que puedes encontrar nuevas formas de generar recursos sin aprovecharte de las personas, eres noble así que todo lo que hagas debe ser desde la bondad y así recibir frutos adecuados y duraderos.

Salud:

De nada sirve el cuerpo si no lo conoces, trabaja en entender el comportamiento de tu cuerpo, escúchalo y aprende lo que le hace daño y lo que le hace bien. Él es el primer vehículo que te permite cumplir tus sueño, valóralo.

Consejo:

Conéctate con tu intuición, escúchate y escucha todos los avisos que te han hecho,. Los aprendizajes no dejarán de llegar porque los ignores.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Metal Yang, te encuentras en choque con el Caballo. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

Es posible que encuentres muchos inconvenientes en tu trabajo, trata de no participar en ninguno de ellos. Concentrarse en tus labores es lo ideal.

Salud:

Ten precaución y trata de no exaltarte demasiado, no expongas tu cuerpo a riesgos innecesarios. Quédate en tu hogar si es posible. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tus relaciones personales no están en su mejor momento, lo indicado seria que dieras espacio para que todo vuelva a su lugar. No te preocupes, todo mejora a su tiempo.

Dinero:

Hoy no tu desequilibrio se verá reflejado en tus decisiones. No tienes capacidades para elegir sabiamente, es preferible darte un descanso.

Consejo: Una mente tranquila y sin pensamientos pesados fluye mejor, intenta nivelar tus energías. Meditar es de gran ayuda.